We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere (slaap-)adressen. Allemaal fijn voor een dagje uit, weekendje weg of wat langer ertussenuit. Net buiten Monnickendam, in Laag Holland, ligt Theetuin Overleek. Vanaf april kun je er weer terecht.

Wat is er zo fijn hier?

Het onthaasten begint zodra je bij Monnickendam de polders inrijdt. Volg de slingerende landweg langs sloten en weilanden met koeien en je komt aan bij Theetuin Overleek, een fijn adres aan het water. Je kunt kiezen voor een plek op de veranda of in het gras. Stoelen in verschillende kleuren staan verspreid op het erf waar ook kippen rondscharrelen.

Wat staat er op de kaart?

Het taartaanbod wisselt dagelijks en is afhankelijk van het seizoen. Alles bakken ze er zelf: appeltaart, scones met clotted cream en lemon curd, kwarktaart met verse aardbeien en basilicum, citroentaart, wortelnotentaart en meer. Kom je tijdens de lunch, dan heb je de keuze uit goed belegd desembrood, een tosti of salade.

Onze tip



Hoewel de geur van verse appeltaart ons even deed twijfelen, bestelden we de zelfgemaakte scones die warm uit de oven kwamen. Lekker met clotted cream, jam en naar keuze citroen- of sinaasappelcurd.

Ook een een aanrader: de Thee met Zoete Lekkernijen. Met behalve de scones ook huisgemaakte brownies, cakes, boterkoek en slagroomsoesjes. Vanaf € 12,95 per persoon, minimaal twee uur van tevoren reserveren.

Eropuit

Huur een fluisterbootje bij de theetuin en vaar door weidse polderlandschappen en dorpjes als Broek in Waterland.

Theetuinbinnenenbuiten.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland. Bekijk ook haar andere theetuintips.