Twee adresjes in IJsland

In de special Flow Reizen tippen we onze favoriete adresjes van over de hele wereld. Creative director Astrid van der Hulst en grafisch ontwerper Hinke Weikamp zijn beiden enthousiast over IJsland.

Hostel Héraðsskólinn in Laugarvatn

Astrid: “In een oud schoolgebouw in een klein IJslands dorpje (leuk, de oude klassenfoto’s hangen nog in de gangen) zit nu een hostel. Hostel: dat betekent inderdaad de wc en douche delen. Maar dat is helemaal niet erg in ruil voor slapen in ruime kamers met een grappige mix aan meubels en precies de goede vaasjes en boekjes op de plank. Dat je (zoals overal in IJsland) bij de deur je schoenen uit moet doen, is ook leuk. Je loopt allemaal op je sokken of sloffen rond en dat maakt het heel huiselijk. En ga vooral aan het eind van de straat naar het geothermische bad. Baden in een warmwaterbron in de open lucht, het blijft magisch.”

Meer informatie vind je op Heradsskolinn.is.

Dimmuborgir Guesthouse & Cottages in Dimmuborgir

Hinke: “In 2013 maakte ik met mijn vriend een mooie rondreis door IJsland. Een van de plekken waar we verbleven, was het kleinschalige Dimmuborgir Guesthouse & Cottages, gelegen in het natuurreservaat Dimmuborgir in Mývatn. We logeerden in een soort blokhut aan een groot meer waar nog gedeeltelijk ijs op lag – ondanks dat het al eind mei was. Om 23.30 uur maakten we vaak (in de schemering, want Dimmuborgir ligt vlak bij de poolcirkel) nog even een wandeling om het meer. En ter afsluiting dronken we dan een glas (zelf meegebrachte) whisky. De accommodatie wordt gerund door een lieve, gastvrije familie die trouwens ook nog eens hun eigen zalm rookt. Erg lekker!”

Meer informatie vind je op Dimmuborgir.is

*Meer fijne adresjes staan in de special Flow Reizen.

Samenstelling Caroline Buijs, Marije van der Haar-Peters Fotografie Hinke Weikamp (openingsbeeld), @oldschoolhostel