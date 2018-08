Vakantiehuis Kim op Schiermonnikoog

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer. Een bezoek aan de Waddeneilanden is altijd een goed idee, helemaal in combinatie met een fijn overnachtingsadres: vakantiehuis Kim.

Wat is er zo fijn hier?

Door de ligging van het nieuw gebouwde vakantiehuis boven op een duin ervaar je hier het echte ‘eilandgevoel’. Wanneer je uitkijkt over duinen en bos kun je fijn tot rust komen. Ook het huis zelf zorgt ervoor dat je echt even weg bent van alles. Ruimte, comfort, een Finse sauna en een haard. Ga een paar dagen alleen, samen of neem gezin/vrienden mee, er is namelijk plaats voor 8 personen.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt verzorg je zelf.

Onze tip

Op de meest oostelijke punt van Schiermonnikoog Balg, met een zandplaat van 2 kilometer breed, heb je kans om zeehonden te spotten. Je kun erheen wandelen of meerijden met de Balgexpress.

Lekker eten

Voor een lekker stuk appeltaart of een borrelhap is De Marlijn een aanrader. Deze altijd goed bezochte strandtent hoort echt bij Schier.

Vanaf € 460 per weekend.

123schiermonnikoog.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.