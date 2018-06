Vakantievilla Eliá op Corfu

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer. Op het Griekse eiland Corfu ligt vakantievilla Eliá, temidden van wijngaarden.

Wat is er zo fijn hier?

De vakantievilla van Karin en Hennie is ingericht als een thuis. Een zitkamer met haard, een lange eettafel, slaapkamers met eigen badkamers en een keuken met alles erop en eraan. De ligging in de wijngaarden, in alle rust, maakt de villa misschien nog wel het meest bijzonder. Rondom het huis liggen verschillende terrassen en je hebt een privé-zwembad. Het huis is zo ingericht dat je er het hele jaar door fijn kunt logeren.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt maak je zelf. Tip: haal volle Griekse yoghurt bij de plaatselijke supermarkt met zongerijpt fruit en honing van het eiland.



Onze tip

Combineer je vakantie in de villa met een week zeilen rond het eiland. Hele dagen buiten, zwemmen vanaf de boot, voor anker gaan in verlaten baaien en misschien een bijzondere ontmoeting met dolfijnen voor de boot.

Lekker eten

Gastvrouw Karin kent Corfu als geen ander. Ze geeft een krant uit met de leukste en lekkerste tips om het eiland te verkennen. Daarnaast vind je alle informatie in de app life@corfu. En in het zuiden van het eiland ligt Taverna Alonaki, met lekker vers eten en een mooi uitzicht over de baai.

Vanaf € 800 per weekend

Corfuunlimited.com

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.