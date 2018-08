We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer ertussenuit. Aan de rand van Bergen op Zoom ligt Villa Heidetuin met B&B-kamers, een suite en gîtes.

Wat is er zo fijn hier?

Direct nadat je de stad verlaat, rijd je Landgoed Lievensberg op, een park met lanen, bos, heide en rododendrons. Daar ligt Villa Heidetuin, een statig pand met een vleugje Franse charme en Brabantse gastvrijheid. In de grote tuin voor het huis vind je verschillende zitjes: van hangstoelen tot loungebanken, strandstoelen en lange aanschuiftafels. De villa is ingericht met een mix van landelijk, brocante, stoer en romantiek, waardoor iedereen zich hier thuis voelt. Je verblijft in een van de B&B-kamers, de suite of een vierpersoons gîte.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Begin de dag rustig met een ontbijt met uitzicht over de heidetuin en het park. Schuif aan in de salon of bij mooi weer op het terras. Een kop koffie, kop thee met versgeplukte blaadjes en een krant erbij. Boerenbrood, croissants, crackers, beleg en zalm, een eitje naar keuze, vers sapje, boerenyoghurt met cruesli. En: je kunt hier ook ontbijten als je er niet logeert!

Onze tip

Na het uitgebreide ontbijt de paden op. Vanaf de voordeur loop je direct het park in, over groene lanen en door eeuwenoude bossen. Maak een stevige wandeling en vervolg je dag op het terras van Villa Heidetuin.

Lekker eten

In het centrum van Bergen op Zoom zit restaurant De Hemel, in een voormalige drukkerij, waar je terechtkunt voor een avond lang tafelen. Probeer bijvoorbeeld de kipkerriekroketjes of de coquilles en sluit af met de bijzondere advocaat-tiramisu.

Vanaf € 95 per nacht inclusief ontbijt

Villaheidetuin.eu

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.