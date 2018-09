Vintage en koffie bij Bluebirds in the Backyard

Er hangt een heerlijk bohemien-sfeertje in Bluebirds in the Backyard. Schoolkaarten, wereld- bollen, macramé-plantenhangers, kleding, platenspelers, spiegels, bureautjes en nog veel meer: alles is met zorg en liefde uitgezocht. Het huis van eigenares Claire staat ook vol met vintage, en soms verplaatst ze iets naar de winkel – of andersom. Je kunt er tussen de snuisterijen een bakje koffie drinken met homemade taart of lunch, en op zaterdag- en zondagmiddag neerstrijken voor een optreden van een singer-songwriter.

Meer informatie over dit adresje vind je op hun website.

Tekst Marije van der Haar-Peters Fotografie Bluebirds in the Backyard