Vitamin Sea aan de Belgische kust

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer ertussenuit. Aan de Belgische kust ligt een 4-persoons vakantiehuisje, Vitamin Sea.

Wat is er zo fijn hier?

Vitamin Sea is zo’n huisje waar je een paar dagen naartoe gaat om weer op te laden. Even helemaal niets moeten en doen waar je zin in hebt, uitwaaien aan zee, lekker eten en bijtanken. Eigenares Krista heeft het voormalige vissershuisje aan de buitenkant zo gelaten en binnen aangepast aan de tijd. Er zijn twee slaapkamers (waarvan eentje met een stapelbed), maar ook met z’n tweeën is dit een fijne plek.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt verzorg je zelf. Haal ’s ochtends verse broodjes bij de bakker, zet een kop koffie en begin de dag lekker langzaam.

Onze tip

We zijn fan van de Kusttram, die langs badplaatsen als Nieuwpoort en De Haan rijdt. Stop waar je zin hebt, ga winkelen in Oostende of wandel van plaats naar plaats en ga lunchen aan zee.

Lekker eten

In de nabijgelegen badplaats De Panne vind je moom. Loop er op een ochtend binnen voor een homemade ontbijtje met ingrediënten van dichtbij.

Vanaf € 100 per nacht

Bijzonderplekje.nl/vakantiewoning/vitamin-sea

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.