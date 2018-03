Wit Huisje in Zeeland

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer ertussenuit. In Zeeuws-Vlaanderen staat een schattig huisje voor twee: Wit Huisje Zeeland.

Wat is er zo fijn hier?

Knus, gezellig, romantisch en licht: dat is Wit Huisje Zeeland. Het interieur is een mix van brocante, landelijk en vintage (vondsten van gastvrouw Iske) waardoor je je er meteen thuisvoelt. Een heerlijke hideaway voor twee. Liever je vrienden mee? Reserveer dan ook Lief Huisje Zeeland, dat aan dezelfde tuin ligt.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt maak je zelf. Broodjes afbakken in de oven, een pot koffie of thee erbij, bij mooi weer een plekje zoeken in de tuin. Een ontspannen begin van de dag.

Onze tip

Eigenares Iske heeft meegeschreven aan het boek Bike & walk, een reisgids met de leukste adressen van West-Zeeuws-Vlaanderen. Ga met dit boekje op stap en je ontdekt mooie wandelingen, leuke koffieplekjes en fijne stranden.

Lekker eten

Fiets of rijd aan het einde van de dag naar Loods Tien, een strandpaviljoen bij Breskens. Zie de zon langzaam achter de vuurtoren zakken terwijl je op het terras iets lekkers van de kaart bestelt. Of geniet binnen van het interieur en uitzicht.

Vanaf € 85 per nacht op basis van logies.

Bijzonderplekje.nl/plekje/wit-huisje-zeeland

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.