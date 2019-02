Yogaretraite bij 3Etangs

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer. Bij 3Etangs in het midden van Frankrijk kom je vanzelf in de relaxmodus.

Wat is er zo fijn hier?

Het uitzicht over de vallei met de drie meertjes, de ruimte, de mogelijkheid om zelf een plek te kiezen voor je tent of de keuze voor een van de gîtes, de fijne plekjes in de tuin met zitkussens en hangmatten: ontspannen gaat hier bijna vanzelf. En heb je nog een zetje nodig, reserveer dan een plek voor een van de yogaretraites, die in het teken staan van opladen en vertragen.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Als je meedoet aan de yogaretraite, staat er een uitgebreide ontbijttafel voor je klaar. Met verse croissants, koffie/thee, fruit en huisgemaakt lekkers.

Onze tip

In de omgeving van 3Etangs liggen tachtig slapende vulkanen. De grootste ervan ligt op een uurtje rijden. De top is met een boemeltreintje te bereiken.

Lekker eten

Geen zin om te koken? Meerdere avonden per week kun je met andere gasten aanschuiven aan de lange tafel voor een BBQ of meergangendiner.

Vanaf € 250 per weekend

3etangs.com

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.