Bijzondere wandelingen in Zwitserland

Leuk om ook eens een mooie wandeling over de grens te doen, in combinatie met een (korte) vakantie. Dit zijn drie heel verschillende routes in Zwitserland.

Trans Swiss Trail

Wil je veel van Zwitserland zien en heb je de tijd, dan is deze langeafstandswandeling dwars door het land een aanrader. Je loopt in totaal 488 kilometer, verdeeld in 32 etappes. Je komt onder meer langs de Jura (een oud berggebied), het Emmental en het plaatsje Ticino. Onderweg kun je genieten van mooie uitzichten en een afwisselend landschap. De route gaat uiteindelijk via de Strada Alta (een bekende wandelroute) naar het zuiden van Zwitserland.

Meer informatie over deze wandeling vind je hier.

Bergtocht langs vijf meren

Zwitserland staat onder meer bekend om zijn kristalheldere meren. Tijdens deze wandeltocht van in totaal 10 kilometer komen er 5 op je pad: Wangsersee, Wildsee, Schottensee, Schwarzsee en Baschalvasee. De route begint bij de Pizolhut in het oosten van Zwitserland, waarna je in noordwestelijke richting naar eindpunt de Alp Gaffia loopt. De meren zijn niet de enige hoogtepunten van deze route. Je komt ook langs bizarre rotsformaties en hebt regelmatig een prachtig uitzicht. In totaal doe je ongeveer 4 uur over deze wandeling.

Meer informatie over deze wandeling vind je hier.

De Zwitserse wijnroute

Je loopt tussen de wijnranken van Saint-Saphorin naar Lutry. Het totale oppervlak van de wijnranken is maar liefst 800 hectare; en daarmee is dit het grootste samenhangende wijnbouwgebied van Zwitserland. De route heeft een afwisselend landschap en je hebt uitzicht op het bekende meer van Genève. Extra leuk is het dorp waar je begint: Saint-Saphorin is een klein en oud plaatsje waarin je terug in de 16e eeuw lijkt te zijn. De wandeling is in totaal 12 kilometer en gemiddeld doe je er tussen de 3 en 4 uur over.

Meer informatie over deze wandeling vind je hier.

We schreven ook een artikel met 3 bijzondere wandelingen in Europa.

Fotografie Chris Holgersson/Unsplash.com