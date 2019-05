Bijzondere wandelingen in Italië

Leuk om ook eens een mooie voettocht over de grens te doen. Dit zijn drie heel verschillende wandelingen in Italië.

De Hoge Route langs Cinque Terre

Deze route van veertig kilometer verbindt de vijf bekende dorpen via een pad dat minder druk is dan bijvoorbeeld de bekendste blauwe route. Begin bijvoorbeeld in het havenstadje Porto Venere en loop langs de kust, door pijnboombossen, wijngaarden en kleine dorpjes naar eindpunt Levanto.

Een van de mooiste punten op de route is Punta Mesco: vanaf hier heb je uitzicht op alle vijf dorpjes tegelijk. Je kunt de wandeling het beste lopen tussen april en november.

Het pad van de goden langs de Amalfikust

De Sentiero degli Dei is een route van acht kilometer in de provincie Campania. Je loopt langs terrasvormige rotsen naast de zee, je komt verschillende boomgaarden en oude steeneiken tegen en als het helder weer is, zie je in de verte het eiland Capri liggen. Extra leuk om te combineren met een stedentrip naar Napels. Vanuit deze stad is het ongeveer anderhalf uur rijden naar het begin van de wandeltocht. In totaal doe je er zo’n vier tot vijf uur over.

Dolomiti di Brenta Trek in Campiglio

Wil je het wat hogerop zoeken, dan vind je deze huttentocht misschien interessant. Tijdens deze wandeltocht van elf etappes loop je in het gebied Madonna di Campiglio. In de winter dient het als wintersportgebied, maar in de warmere maanden kun je er onder meer mooie routes lopen. De Dolomiti di Brenta Trek gaat over grote hoogte en je slaapt iedere nacht in een berghut. Er zijn verschillende varianten van de route. De Expert is wat korter, maar zoals de naam al zegt ook veel lastiger. De Country daarentegen is een stuk eenvoudiger.

