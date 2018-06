Creatieve workshops van Maaike Hartjes en Francine Oomen

Naar aanleiding van de duo-tentoonstelling Teken van leven in het Dolhuys in Haarlem (nog tot september te zien) geven illustrator Maaike Hartjes en schrijver en illustrator Francine Oomen creatieve workshops in Middelie, vlakbij Amsterdam.

Tijdens de workshops leer je hoe je in gesprek kunt gaan met jezelf en hoe je dit goed in beeld kunt brengen. Ook laten Maaike en Francine zien hoe je een geïllustreerd dagboek kunt beginnen (en hoe je dit volhoudt). Voor hapjes, drankjes een journal en tekenmateriaal wordt gezorgd en je gaat aan de slag in een mooie, landelijke omgeving. Sommige workshops zitten al vol, maar je kunt je nog aanmelden voor de zondagen op 1 juli, 5 augustus of 2 september. Je opgeven kan hier: als je erbij vermeldt dat je via Flow Magazine komt, krijg je nu € 20 korting.