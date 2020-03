Deze online cursussen zijn nu (bijna) helemaal gratis

Kun je wel wat afleiding gebruiken in deze dagen? De mooiste initiatieven poppen nu op, waaronder deze gratis online cursussen.

Workshop art journal van illustrator Marenthe Otten

Sketchbook Revival 2020 komt eraan, een workshop waarin verschillende illustratoren en andere creatieven een online cursus geven. Illustrator Marenthe Otten doet ook mee aan dit gratis event, en laat je in ongeveer veertig minuten zien hoe je een (kleurrijke) pagina in je art journal kunt maken. Een datum is voor zover nog niet bekend.

Meer informatie over Sketchbook Revival vind je hier.

Workshop tekenen van illustrator en striptekenaar Marloes de Vries

Niet helemaal gratis, voor $1 wel bijna. Illustrator Marloes de Vries laat in een video zien (die eerder wel gratis te volgen was via Insta Live) hoe je een personage tekent in verschillende posities: zittend, lopend, slapend.

De online workshop kun je volgen via deze link.

Tekenopdrachten van storyteller Annemiek van Duin

Houd jezelf (of je kinderen) bezig met de leuke tekenopdrachten van Annemiek van Duin. Het enige wat je hoeft te doen is je aan te melden voor de nieuwsbrief. Opdrachten zijn bijvoorbeeld het maken van een abstract portret van Picasso, een diorama en een collage maken.

Je kunt je hier aanmelden voor haar nieuwsbrief.

Introductie mindfulness van mindfulness-trainer Marc

Op donderdag 2 april om 20:00 uur geeft mindfulness-trainer Marc van Beyond Mindfulness een gratis webinar, waarin de basis van mindfulness uitgelegd wordt. De webinar duurt tot ongeveer 21:15 uur.

Je kunt je hier aanmelden voor de workshop.

*We schreven ook een blog over 5 hobby’s die fijn zijn voor thuis.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Plush Design Studio/Unsplash.com