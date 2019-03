Ga op schrijfretraite met auteur Anke Kranendonk

Schrijf je graag en lijkt het je fijn om er een compleet weekend aan te wijden? Auteur Anke Kranendonk schreef meerdere (kinder)boeken, geeft al jaren schrijfles en organiseert een schrijfretraite op camping Buitenland van vrijdag 24 t/m maandag 27 mei 2019.

De camping ligt midden in de natuur in Drenthe. Je kunt er slapen in een van de bijzondere huisjes (gemaakt door creatievelingen), een tent huren of je eigen tentje meenemen.

Planning

Vrijdagmiddag

Aankomst en lunch.

Aankomst en lunch. Vrijdagavond

Plenaire bijeenkomst waarin de deelnemers vertellen waar ze aan gaan werken en of ze al een specifieke vraag hebben. Mocht je nog geen vastomlijnd plan hebben, dan geeft Anke je een schrijfopdracht. En ze leest voor bij het kampvuur.

Plenaire bijeenkomst waarin de deelnemers vertellen waar ze aan gaan werken en of ze al een specifieke vraag hebben. Mocht je nog geen vastomlijnd plan hebben, dan geeft Anke je een schrijfopdracht. En ze leest voor bij het kampvuur. Zaterdagochtend

Speeddates van 20 minuten en als je mee wilt een vroege ochtendwandeling.

Speeddates van 20 minuten en als je mee wilt een vroege ochtendwandeling. Zaterdagmiddag

Zelf schrijven. Aan het eind van de middag is er weer een plenaire bijeenkomst: voorlezen, feedback en eventueel een nieuwe opdracht. De groep kan hierbij in tweeën worden gedeeld.

Zelf schrijven. Aan het eind van de middag is er weer een plenaire bijeenkomst: voorlezen, feedback en eventueel een nieuwe opdracht. De groep kan hierbij in tweeën worden gedeeld. Zondag

Zie zaterdag.

Zie zaterdag. Maandagochtend

Spullen inpakken en laatste plenaire bijeenkomst. Het is ook mogelijk om al op zondag te vertrekken.

Kosten

€ 80 voor de schrijfbegeleiding.

Verblijf: afhankelijk van waar je slaapt (huisje, huurtent of eigen tent).

Eten voor eigen rekening (in de huisjes of voor de tent kan worden gekookt en het restaurant is geopend). Mogelijk wordt er een cateraar ingehuurd.

*Heb je interesse, stuur dan een mail naar info@ankekranendonk.nl, maak het cursusgeld over en regel zelf je accommodatie. Vol = vol.

Fotografie Camping Buitenland