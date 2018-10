Je eigen botanische poster

Illustrator Mathea Westerveld laat zich graag verrassen door de natuur. “Ik ga vaak naar de Oude Hortus in Utrecht of speur tijdens een wandeling naar mooie blaadjes, kleurrijke vogels of insecten.”

Ze geeft onder meer workshops tussen het groen – soms ook met een diner erbij – waarbij je naar huis gaat met je eigen illustratie in een door Mathea zelfgemaakte houten hanger. Ook (juist!) als je denkt dat je niet kunt tekenen, ben je welkom. “Goed leren kijken is het halve werk. En door veel te tekenen aan de hand van je eigen waarneming, zul je merken dat je werk steeds krachtiger en ook persoonlijker wordt.”

Kijk voor meer informatie over de workshops op Lieverlee.com

Tekst Marije van der Haar-Peters Fotografie Sara Bayless da Costa/Unsplash.com