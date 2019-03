Natalie heeft haar eigen schaapskudde

Natalie van Natalie Wool geeft workshops in diervriendelijk vilten en armbreien en de wol hiervoor komt voor het overgrote deel van haar eigen schaapskudde. Ze vertelt erover.

Hoe is die eigen schaapskudde en de liefde voor wol ontstaan?

“In 2010 ontmoette ik mijn toenmalige vriend. Hij woont in Zaandam en heeft een soort hobbyboerderij. Destijds hadden we zeventig kippen en daarnaast onder andere duiven, eenden, twee paardjes, geiten en schapen… En dan nog een aantal binnendieren: schildpadden, Viszla’s (honden) en poezen. Maar goed, die paar schapen werden ieder jaar geschoren, en ik was benieuwd wat je eigenlijk met de wol kon doen. Ik volgde wat workshops en bij het vachtvilten had ik het wow-gevoel, dit is het. Grof, functioneel en natuurlijk. Daar begon het allemaal.”

Hoe is het om je eigen schaapskudde te hebben?

“Dit zijn Drentse Heideschapen en heel makkelijke schapen om te houden. Ze zijn zelfvoorzienend, ook tijdens de lammetjestijd. Wel gaan we in de winter dagelijks langs om hooi te geven, het gras is nu nog slecht. Het scheren van de schapen gebeurt eens per jaar, afhankelijk van de temperatuur, maar meestal in het voorjaar. Omdat schapen tegenwoordig gedomesticeerde dieren zijn, verliezen ze niet meer vanzelf hun wol, zoals vroeger, en helpen we ze een handje met het scheren. Ik heb een fijne scheerder die heel lief met de schapen omgaat en ze in drie minuten kaal heeft.”

Wat maakt het werken met schapen zo leuk?

“Ik heb knuffelschapen! Het is heel zen om op mijn krukje tussen de schapen te zitten die om de beurt een knuffel komen halen. En natuurlijk gloeit mijn hart van trots als ik de prachtige lokken op de vloer/bank/bed gedrapeerd zie. Dat betekent dat er weer iemand bewust is geworden dat we kunnen stoppen met schapen doden/eten.”

Waarom werk je graag met wol?

“Het is een volledig natuurlijk materiaal, en het is (meestal) heel diervriendelijk geproduceerd, zonder grote impact op milieu of samenleving. Wol is een natuurlijke grondstof met een groot aantal unieke eigenschappen. Zo groeit het elk jaar weer vanzelf aan. Het schaap is eigenlijk een kleine ‘vezelfabriek’. Wol heeft een lange levensduur, zo’n tachtig jaar met behoud van alle positieve eigenschappen, én het is 100% recyclebaar.”

Hoe ziet een gemiddelde dag er voor je uit?

“Op dit moment ben ik veel op pad om klanten te werven. Ik heb vorig jaar mijn eigen atelier gebouwd en ik moet weer van begin af aan klanten laten weten waar ik zit en wie ik ben. Maar het liefst ben ik in mijn atelier iets aan het maken. Op dit moment ben ik bezig met wat muurhangers. Ik heb me aangesloten bij een webshop voor duurzame producten en ik wil graag een kleine voorraad hebben en testen of ik de hangers per post kan sturen en of het mooi hangt.”

De workshops vachtvilten die je geeft zijn je favoriet. Wat maakt het zo bijzonder?

“Dat je van de geschoren wol een prachtige woonaccessoire kan maken. Zonder dat er iemand onder lijdt, noch mens noch dier. Gelooide schapenkleden worden met chemicaliën gelooid, dit komt in het milieu terecht en ook de mensen die dit proces moeten doen, zijn vaak jonge mensen die lichamelijke klachten hebben zoals astma, huiduitslag en nagels die verdwijnen omdat zij in direct contact staan met de chemicaliën. Vegetarische schapenkleden zijn slechts met wol, water en groene zeep gemaakt. De workshop duurt een hele dag, dus je kunt wel begrijpen dat het een proces is waar je geduld voor moet hebben.”