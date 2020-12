Online workshop analoge fotografie van Hanke Arkenbout

Analoge fotografie is terug van weggeweest en ook in Flow gebruiken we regelmatig analoge foto’s, waaronder die van fotograaf Hanke Arkenbout. Ook aan de slag? Je kunt nu een online workshop van haar hand volgen.

We vroegen Hanke Arkenbout al eerder wat analoge fotografie zo fijn maakt. Ze noemde hiervoor drie redenen:

“Het plaatst me in het moment. Ik maak een foto en kan het loslaten en ga verder met mijn dag. Ik kan de foto niet direct bekijken of bewerken. Die vrijheid vind ik heerlijk. Omdat elke foto me een paar euro kost, maak ik niet tien foto’s van hetzelfde. Hierdoor dwing ik mezelf om direct mijn instellingen goed te hebben, de uitsnede te kiezen die ik wil en met het mooiste licht te werken. Omdat ik minder dubbele foto’s maak, heb ik ook minder uitzoekwerk en is editen vaak zo gebeurd. Vakantiealbums zijn meestal ook snel gemaakt omdat elke foto een blijvertje is. Bovendien ben ik in verhouding korter aan het fotograferen, zodat ik de camera sneller kan neerleggen om in ‘real life’ te genieten van het moment. Persoonlijk vind ik de kleuren (meestal) mooier dan die van een digitale foto.”

Workshop analoge fotografie

Ook zin om te starten? Je kunt nu haar workshop ‘Analoge fotografie’ volgen, die speciaal is gemaakt om jou de beginselen van deze vorm van fotograferen te leren. In de workshop vertelt ze je alles over het vak. Ze maakt je wegwijs in de wereld van ISO, 35mm, 120, belichten, negatieven etc. Ze maakt van moeilijke termen een heldere en makkelijk te volgen uitleg en na het volgen van de workshop kun je zelf aan de slag gaan. Omdat het in pdf-vorm is, kun je direct starten en bepaal je ook je eigen tempo.

Speciaal voor Flow-lezers is er een kortingsactie: vul bij het afrekenen op de website van Hanke de code 20FLOWHANKE in en ontvang 20% korting op de workshop.

Meer informatie over de workshop vind je op haar website.

Meer van haar foto’s kun je zien op haar website en Instagram-account.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Hanke Arkenbout