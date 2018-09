Onlinetraining: wonen in een tiny house

Droom je ervan om simpeler te leven en in een tiny house te gaan wonen? Marjolein Jonker was in 2016 de eerste in Nederland die de sprong waagde – en dat was nog een hele uitzoekerij. “Je moet veel keuzes maken voor je huisje, en ook het vinden van een plek gaat niet vanzelf. Dan is het heel fijn als iemand je een beetje de weg wijst. Dat had me destijds zelf honderden uren bespaard.”

Samen met Monique van Orden, voorzitter van Stichting Tiny House Nederland, bedacht ze de onlinetraining ‘Jouw eigen tiny house – Van droom naar realiteit’. In tien lessen krijg je veel praktische informatie, filmpjes, denkoefeningen (bijvoorbeeld om te bepalen waar jouw ideale huisje aan moet voldoen) en een meet-up met andere deelnemers.

Meer informatie over de cursus vind je op Marjolein’s website.

Tekst Marije van der Haar-Peters Fotografie Marjolein Jonker