Volg deze zomer een workshop bij De Schildersalon

Een workshop of masterclass volgen van een illustrator of kunstenaar, gewoon in midden Nederland. Het kan bij De Schildersalon, met een uitgebreid aanbod aan cursussen in de zomer.

Zo is er de cursus ‘botanisch dagboek schilderen’, geeft Anne van @goudenlijntjes een masterclass ‘handlettering’ (met een botanisch tintje) en is er een driedaagse cursus ‘landschap schilderen’. In het najaar zal ook illustrator Marloes de Vries een workshop geven.

Je vindt De Schilderssalon in Zeist, vlakbij Utrecht. Het is een duurzaam atelier en de workshops en cursussen worden georganiseerd door Daniëlle Rink, zelf beeldend kunstenaar, illustrator en docent. Daniëlle: ‘Ik geloof erin dat iedereen zijn of haar eigen onderscheidende stijl kan ontwikkelen.’

Meer informatie over de zomercursussen vind je op hun website.

​Tekst Bente van de Wouw Fotografie Russn_fckr/Unsplash.com