Volg een thuiscursus ‘Leren schilderen met acrylverf’

Bij Schilderles Amsterdam werken ze in het atelier meestal met olieverf, maar nu is er een thuiscursus om te leren schilderen met acrylverf.

Die verf is reukarm, droogt snel en is dus heel geschikt om gewoon aan de keukentafel te gebruiken. Beeldend kunstenaar Martijn den Ouden legt in filmpjes uit wat je met acrylverf kunt doen en geeft opdrachten waarmee je direct aan de slag kunt.

Hij vertelt bijvoorbeeld dat je met vier kleuren al tientallen andere kleuren kunt mengen, en dat je perspectief creëert door met donker en licht te werken. Mocht je nog nooit geschilderd hebben, dan is dit misschien een goed moment om te beginnen: de schildercursus is ook geschikt voor beginners.

Meer informatie over de schildercursus vind je hier.

Tekst Rosa Dammers, Ellen Nij Bijvank, caroline Buijs Fotografie Jade Stephens/Unsplash.com