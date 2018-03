Wildplukwandelingen in Nederland

Kruiden en planten eten die je zelf plukt in de natuur of zelfs in de stad. Geertje Jansen organiseert (kook)workshops en wildplukwandelingen, overal in Nederland.

Bramen plukken, daar begon het mee. Later leerde Geertje dat mensen duizenden jaren hebben geleefd van planten die ze in de natuur vonden. “Wildplukken is een tegenwicht voor tijdsdruk, controle en overvolle winkelschappen.” Ze raadt aan om eerst te gaan wildplukken met een ervaren gids. “En begin thuis met thee van wilde planten of meng een paar wilde groene blaadjes door je salade. Smaakt het lekker en reageert je lichaam goed, maak er dan eens soep of stamppot van.”

Voor de workshops en wandelingen kun je kijken op de website van Geertje.

Tekst Marije van der Haar-Peters Fotografie ©Annie Spratt/Unsplash