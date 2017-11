We weten natuurlijk dat meer bewegen gezond is. Van sporten krijg je energie en na afloop voel je je goed en kun je trots zijn op je prestatie. Waarom is het soms dan toch zo’n opgave om van de bank te komen om aan de slag te gaan? In dit blog geven we vijf tips om de eerste stap naar meer beweging wat makkelijker te maken.

Houd het klein en bouw het op

Volgens de Gezondheidsraad is het raadzaam om wekelijks 2,5 uur per week matig tot zwaar te sporten. Dat lijkt misschien lang, maar met ongeveer 20 minuten per dag haal je dit. Vind je dat te veel en zie je dat echt niet voor je? Begin dan eens met 10 minuten stevig wandelen, oefeningen doen of een extra fietstochtje. Gaan de tien minuten snel voorbij? Probeer het dan steeds wat langer vol te houden en probeer het op vaste momenten te doen, zodat het een gewoonte kan worden. Wandel of fiets naar je werk

Misschien denk je nu: ik ga altijd met de auto of het openbaar vervoer naar mijn werk, dus deze beweging is niet voor mij weggelegd. Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropyschologie hoort dit vaak als hij iemand aanspoort meer te bewegen. Hij raadt je aan om in dit geval een paar haltes eerder uit te stappen of de auto een stukje verderop te parkeren. Als je 15 minuten per dag heen en 15 minuten terugfietst of -wandelt na een werkdag, haal je de 2,5 uur beweging per week die de Gezondheidsraad aanbeveelt. Neem het op in je ochtendritueel

Schrijver Hal Elrod schreef de bestseller The Miracle Morning – over hoe eerder opstaan en nieuwe ochtendrituelen je leven positief kunnen veranderen. Volgens hem is het belangrijk om sporten op te nemen in je ochtendritueel, al is het maar een paar minuten. Elrod: “Sporten in de ochtend zorgt ervoor dat je wakker wordt en het verbetert je gemoedsrust. Het helpt je om meer energie te ervaren gedurende de hele dag.” Een andere goede reden om direct bij het opstaan in beweging te komen, is dat je geen excuses hebt om het niet te doen. Je bent niet moe na een lange dag werken en hebt nog geen andere afspraken of klusjes die tijd vragen. Online coach

De meeste smartphones zijn standaard uitgerust met een app welke je activiteit meet en bijhoudt. Wil je meer inzicht, zodat het gemakkelijker is je doelen te behalen dan kun je een online coach raadplegen. Laat je motiveren om je doelen te behalen of deze te verbeteren. Vraag vrienden mee

Vind je het lastig om in je eentje te gaan sporten en denk je dat het met steun van anderen wel lukt? Vraag iemand uit je vrienden- of familiekring of zij of hij zin heeft om mee te gaan wandelen. Of om samen te gaan zwemmen, tennissen of naar yoga te gaan? Samen in beweging komen, kan heel gezellig zijn en geeft je de tijd om meteen bij te praten terwijl je in beweging bent. Bevalt het samen sporten? Maak er dan een wekelijks terugkerende afspraak van. Neem altijd de trap

Naast meer bewegen raadt de Gezondheidsraad ook aan om spier- en botversterkende activiteiten te doen. Traplopen is zo’n activiteit. Je lichaam wordt dan belast met je eigen gewicht. Spreek met jezelf af dat je voortaan altijd de trap zult nemen. Nu je weet hoe gezond het voor je is, kun je de roltrap of de lift misschien gemakkelijker weerstaan?

‘Mens, wat ben je mooi als je probeert’

Wil je meer bewegen en lekkerder in je vel zitten? Maar vind je eerste stappen lastig? Probeer deze tips eens en lees verder op onze blog.