De garderobe van Frida Kahlo

Deze zomer is de garderobe van kunstenaar Frida Kahlo (1907-1954) – een magisch deel van haar nalatenschap – in het Londense Victoria and Albert Museum voor het eerst voor iedereen te bewonderen.

Toen ze eind jaren dertig exposeerde in Parijs, waren haar kleurrijke outfits minstens zo’n sensatie als haar werk. Je zou kunnen zeggen dat ze een levend kunstwerk was. Maar het ging nog verder: haar kledingstijl was nauw verbonden met de tragiek van haar jeugd. Ze kreeg polio en een ernstig busongeluk. Om de lichamelijke gevolgen te camoufleren, ging Frida lange rokken en jurken dragen, met bloemrijke Maya-motieven.

Ze beschilderde haar jurken en rokken soms eigenhandig. Ook de verstevigde korsetten die ze aan moest, bewerkte ze. Haar hele leven bleef Kahlo gekweld door pijnen. Volgens vrienden ging ze zich uitbundiger kleden naarmate ze meer last had. Alsof ze de pijn wilde overschreeuwen met haar uitdossingen. Kahlo’s huis in Mexico-Stad werd een museum, maar haar garderobe verdween – op last van haar man Diego Rivera – vijftig jaar lang achter slot en grendel. Nu is het voor het eerst te bekijken in Londen.

