Dit is hoe je zelf een riso print kunt maken

Flow 7-2019 stond helemaal in het teken van het maken van een riso print. Kleurrijke en levendige illustraties gemaakt met een speciale ‘Risograph’ machine. Zou je het zelf eens willen proberen? We leggen uit hoe je dat doet.

Riso printing (of risograph printing) is een druktechniek die oorspronkelijk uit Japan komt. Het is een combinatie van fotokopiëren en zeefdrukken, maar het proces is wel een stuk sneller en goedkoper dan zeefdrukken. Hierdoor is het ook een ideale techniek om posters, folders of ansichtkaarten in kleine oplages te drukken. Nog een voordeel: riso printing is een duurzaam proces, omdat er nauwelijks warmte vrijkomt en er weinig energie bij wordt gebruikt. Bovendien is de inkt gemaakt van sojabonen.

Het proces van een riso print

De risograph machine is een soort stencil-duplicator. Hij print één kleur per keer, in heldere, felle en semi-transparante kleuren, gebaseerd op een sjabloon dat met de computer gemaakt is. Wil je meerdere kleuren, dan moet je het papier dus meerdere keren door de machine laten gaan. Omdat de tinten licht transparant zijn, ontstaat op plekken waar de kleuren overlappen een nieuwe kleur. De kunst is om hiermee te spelen en op die manier beelden te creëren. Het leuke van het resultaat is dat het nooit helemaal hetzelfde is: de imperfecties maken riso printing tot wat het is.

Werkplaatsen

Om het zelf uit te proberen, hoef je echt niet meteen een risograph machine aan te schaffen (die zijn namelijk minstens € 400). Er zijn gelukkig een heleboel werkplaatsen en copy shops die een riso printer hebben staan. Bijvoorbeeld in het Grafisch Atelier Haarlem, de Grafische Werkplaats in Den Haag, of Kapitaal in Utrecht.

En zo kunnen ze er dan uitzien:

Tekst Quirine Brouwer Fotografie @laurenmorsley en @deannahalsall