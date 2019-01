Bente breit: je eigen deken maken

Breien, is dat niet suf? Ik (Bente) vond altijd van wel. Ik liep dan ook met een grote boog om wolwinkels heen, en bovendien leek het me gewoon veel te moeilijk. Inmiddels denk ik er anders over en ben ik een echte breifanaat.

Dat gepriegel met die naalden en die veel te dunne wol leek me maar niks. Maar toen ontdekte ik Weareknitters.nl: een site met brei- en haakpakketten waar alles meteen in zit: chunky wol (extra groot) uit Peru in mooie kleuren, de breinaalden, het patroon, een pakketje met stopnaalden en een eigen label om te laten zien dat je het zelf hebt gemaakt. De projecten zagen er allesbehalve suf uit en ik besloot zo’n pakket te bestellen.

Vervolgens leerde ik het breien via de instructiefilmpjes op de website, en ik ontdekte dat het een stuk makkelijker is dan ik dacht. In een weekend had ik de basis onder de knie. En hoewel ik nogal wat fouten heb gemaakt tijdens mijn eerste project, een sjaal, was ik meer dan blij met het resultaat. Ik had iets gemaakt wat ik zelf kon én wilde dragen, het gaf een bijna euforisch gevoel.

Daarbij merkte ik dat het ontspant om steekje voor steekje te breien en iets wat je maakt, langzaam vorm zien krijgen. Kortom: ik werd fan. Steeds vaker ruilde ik de Netflix-avonden in voor mijn breinaalden. Inmiddels ben ik begonnen aan mijn tweede sjaal en ligt de wol voor een eigen deken al klaar.

Nu wil ik ook graag anderen kennis laten maken met het moderne breien (en haken). Samen met We Are Knitters delen we de komende vier weken vier brei- en haakpatronen die niet al te moeilijk en vooral leuk om te maken zijn. We beginnen meteen groot en trappen af met het patroon voor een deken (We Are Knitters werkte hiervoor samen met @PAULA.SILVA.CRAFTS. En laat je niet afschrikken, het is makkelijker dan je misschien denkt. Klaar voor de start, af!

Dit heb je nodig

Wol in 4 kleuren van 100 g per bol. (In het patroon wordt The Petite Wool gebruikt, maar je kunt ook wol halen in een andere (online) breiwinkel.)

Breinaalden van 8 mm

Een stopnaald

Deze technieken worden gebruikt

Steken opzetten

Recht breien

Steken afkanten

De technieken worden op deze pagina uitgelegd.

Zo brei je je deken

Zet 12 steken op en brei 16 naalden in ribbelsteek. Dit betekent dat je alle steken van alle naalden recht breit. Kant alle steken af behalve de laatste steek. Neem de volgende kleur waarmee je gaat breien en neem, met behulp van de naald, 9 steken op aan de linkerkant van je werk. Je hebt nu 10 steken. Onthoud dat de steken wijder zijn dan de toeren, dus voor iedere 10 toeren neem je ongeveer 6 steken op. Brei 9 rijen in deze kleur. Kant alle steken af, behalve de laatste. Vanaf nu kant je alleen steken af aan de voorkant van je werk, niet de achterkant. Ga verder met steken opnemen aan de linkerkant van je werk met de volgende kleur, neem steken op langs de toeren waarbij je voor iedere 10 toeren ongeveer 6 steken opneemt. Deze keer heb je 17 steken. Herhaal stap 3. Herhaal stap 4. Herhaal stap 5, maar dan met een nieuwe kleur. Herhaal stappen 3 en 4. Nu heb je een centraal vierkant omringd door de eerste 4 blokken. Herhaal stappen 3 tot en met 5 totdat je 13 blokken hebt gebreid. Gebruik de aangegeven kleur voor iedere herhaling. Elk afgemaakt vierkant meet ongeveer 38 x 38 cm, maar dit kan variëren op basis van hoe strak je breit.