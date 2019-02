Bente breit: je eigen muts maken

Breien, is dat niet suf? Ik (Bente) vond altijd van wel. Ik liep dan ook met een grote boog om wolwinkels heen, en bovendien leek het me gewoon veel te moeilijk. Inmiddels denk ik er anders over en ben ik een echte breifanaat.

Het ligt allemaal klaar op de hoek van de keukentafel, al een week. De chunky wol van We Are Knitters, een paar breinaalden en het patroon voor het maken van mijn eerste project ooit, een sjaal. Maar voordat ik ermee aan de slag kan, moet ik het breien eerst onder de knie krijgen. Help. Want hoe doe je dat als je oma aan de andere kant van het land woont en je niemand in je omgeving kent die er ook maar een beetje verstand van heeft?

Na een online zoektocht kom ik er al snel achter dat ik niet afhankelijk ben van mijn oma om te weten wat die breinaalden nou precies doen. De website van We Are Knitters staat namelijk vol met instructiefilmpjes. ‘Knitters and crocheters, we’ve got you covered’, staat er boven de waslijst aan tutorials. Ik vind er niet alleen de basistechnieken, maar ook verschillende makkelijke en iets moeilijkere steken. Eerst ben ik nog sceptisch. Ik kan me niet voorstellen dat ik na het bekijken van wat filmpjes een complete sjaal uit mijn handen kan toveren. Toch geef ik het een kans.

Een paar uur, wat filmpjes en gestuntel met de naalden later, heb ik het verbazingwekkend genoeg onder de knie. Met een euforisch gevoel maak ik nog wat proeflapjes en de volgende dag al kan ik het patroon van de sjaal erbij pakken. Leren breien, lastig? Geef het een weekend en je kunt de naalden en de wol beheersen als een grootmeester. We’ve got this.

Samen met We Are Knitters delen we de komende vier weken vier brei- en haakpatronen die niet al te moeilijk en vooral leuk om te maken zijn. Met het eerste patroon kon je een eigen deken maken, deze keer laten we je zien hoe je je eigen muts kunt breien.

Dit heb je nodig

1 bol wol (In het patroon wordt The Petite Wool gebruikt, maar je kunt ook wol halen in een andere (online) breiwinkel.)

Een paar breinaalden van 8 mm.

Een stopnaald voor de afwerking en om de delen aan elkaar te naaien.

Deze technieken worden gebruikt

Opzetten 1×1 boordsteek Tricotsteek 2 steken rechtsom kruisen* 2 steken linksom kruisen* Werk een muts af Losse eindjes inweven

*Deze technieken worden uitgelegd in de inleiding van het patroon.

Zo brei je je muts

Hoe je de muts breit, wordt duidelijk uitgelegd in het patroon (pdf).

