Bewaarmandjes haken

Nu haak je 3v in elk van de 2hv in de hoek. Dan haak je aan de onderkant. Haak ‘1v in de eerste hv, 2v in de volgende hv’. Herhaal in totaal 4 keer.

Nu haak je 3v in elk van de 2hv in de hoek. Nu haak je aan de rechterkant. Haak ‘1v in de eerste hv, 2v in de volgende hv’. Herhaal in totaal 4 keer. Nu haak je 3v in elk van de 2hv in de hoek.

Dan haak je aan de bovenkant. Haak ‘1 v in de eerste hv, 2v in de volgende hv’. Herhaal in totaal 4 keer. Haak 2v in de volgende hv in de hoek en 3v in de laatste hv in de hoek. Eindig met 1hv. (71)