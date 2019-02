Bullet journaling met het Book for Paper Lovers

Het Book for Paper Lovers is er om gebruikt te worden. Misschien even moeilijk om die eerste pagina eruit te scheuren, maar eenmaal over de drempel heen kun je er zo veel leuke dingen mee doen. Bijvoorbeeld je bullet journal opfleuren.

Wendy van Bulletjournalstore.nl had voor de maand februari geen inspiratie voor haar bullet journal. Ze versiert normaal haar pagina’s, maar wist het nu even niet. Tot ze het nieuwste Book for Paper Lovers erbij pakte en ontdekte dat de vrolijke pagina’s, prints en illustraties zich ook goed lenen voor bullet journaling.

“Voor mijn gevoel moet ik altijd van niets iets moois maken. Anders ben ik niet creatief genoeg geweest. Heb ik ‘vals’ gespeeld. Maar dat had ik nu helemaal niet.” Ze gebruikte een van de prints om de beginpagina van de nieuwe maand op te fleuren en knipte uit de restjes de bloemetjes om de overige pagina’s in hetzelfde thema te versieren.

Tips voor het versieren van je bullet journal

Je kunt het Book for Paper Lovers nog op talloze andere manieren gebruiken om je bullet journal op te vrolijken:

Gebruik de jaarkalender als maandoverzichten

In ieder BFPL zit een jaarkalender, met geïllustreerde losse pagina’s voor iedere maand. Zo heb je een handig overzicht per maand dat je zelf niet meer hoeft te versieren. Gebruik de prints of effen gekleurde pagina’s als achtergronden Titels & typografie

In BFPL 6 zitten letterstickers: hier kun je woorden en zinnen mee maken om de titels van je pagina’s extra te laten opvallen. Gebruik de stickers om pagina’s te versieren of belangrijke momenten en notities aan te duiden

In BFPL 6 zitten bijvoorbeeld heel handige, neon stickertjes die je kunt gebruiken om belangrijke gebeurtenissen of deadlines extra op te laten vallen. Quotes en reminders

Gebruik de geïllustreerde quotes en zinnetjes als inspiratie en reminders aan jezelf in je bullet journal. Zoals de quote ‘How lovely the silence of growing things’ in BFPL 6, om jezelf eraan te herinneren dat het ook weleens wat langzamer mag en kan.

Verder kun je alle leuke labels, adresstickers, ansichtkaarten, cadeauzakjes en knutselwerkjes natuurlijk ook gebruiken voor het opvrolijken van je bullet journal, of voor iets heel anders.

Fotografie Wendy, Bulletjournalstore.nl