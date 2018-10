Draw Tip Tuesday #1: De eerste pagina

Bij Flow tekenen we graag. Het maakt je hoofd lekker leeg, vooral als je niet te veel bezig bent met het eindresultaat. Vind je het toch moeilijk om te beginnen? In deze vijfdelige Draw Tip Tuesday serie geven we samen met Sketchbook Skool een aantal video’s om je op weg te helpen. Deze keer: de eerste pagina.

Zo’n lege witte pagina kan een struikelblok zijn. Maar als je schetsboek voller raakt, ben je die eerste probeersels snel vergeten. Pak daarom een potlood en begin gewoon. Als je je niet te druk maakt over het resultaat, geniet je veel meer van het tekenen zelf. Bovendien tekent iedereen op z’n eigen manier: jouw stijl is nooit precies hetzelfde als die van een ander. En dat is juist zo mooi. Om je over de drempel te helpen, delen we in het onderstaande filmpje een aantal tips die kunnen helpen bij het vullen van je eerste pagina.