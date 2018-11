Draw Tip Tuesday #2: de warming-up

Bij Flow tekenen we graag. Het maakt je hoofd lekker leeg, vooral als je niet te veel bezig bent met het eindresultaat. Vind je het toch moeilijk om te beginnen? Op Draw Tip Tuesday delen we een aantal video’s van Sketchbook Skool om je op weg te helpen. In deel twee: de warming-up.

Tekenen hoeft niet moeilijk te zijn, soms is het gewoon een kwestie van beginnen. In onderstaand filmpje laat illustrator Koosje Koene zien hoe je op een simpele manier een mooi resultaat krijgt. Geef je tekening bijvoorbeeld net dat beetje extra door met verschillende materialen te werken. En als je makkelijke, herhaalde patroon gebruikt, zet je je gedachten zo veel mogelijk uit en ben je minder bezig met het eindresultaat. Fijn om even helemaal op te gaan in de oefening.