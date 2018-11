Draw Tip Tuesday #3 Inspiratie is overal

Bij Flow tekenen we graag. Het maakt je hoofd lekker leeg, vooral als je niet te veel bezig bent met het eindresultaat. Vind je het toch moeilijk om te beginnen? Op Draw Tip Tuesday delen we een aantal video’s van Sketchbook Skool om je op weg te helpen. In deel drie: inspiratie is overal.

Soms heb je zin om je potloden en verfkwasten op te pakken, maar heb je geen idee wat je wilt maken. Maak het jezelf op zo’n moment niet te moeilijk. Het hoeft niet de nieuwe Nachtwacht te worden, want eigenlijk maakt het niet eens uit wát je maakt. Het gaat vooral om de lol van het creatieve proces zelf. Kijk om ideeën op te doen eens om je heen. Of je nu thuis uit het raam kijkt, op reis bent of in je favoriete koffietentje zit, overal is wel inspiratie te vinden. Zelfs in je eigen tas. In de onderstaande video is te zien hoe je van alles wat erin zit een persoonlijke tekening kunt maken.