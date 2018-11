Draw Tip Tuesday #4 Maak het leuk

Bij Flow tekenen we graag. Het maakt je hoofd lekker leeg, vooral als je niet te veel bezig bent met het eindresultaat. Vind je het toch moeilijk om te beginnen? Op Draw Tip Tuesday delen we een aantal video’s van Sketchbook Skool om je op weg te helpen. In deel vier: maak het leuk.

In het vorige blog over tekenen vertelden we dat ideeën opdoen niet zo ingewikkeld hoeft te zijn – je kunt gewoon om je heen kijken. Alles wat in je tas zit, is soms bijvoorbeeld al een inspiratiebron. Maar de dingen die je om je heen ziet, kun je ook als tekenmateriaal gebruiken. Het ontdekken ervan maakt het tekenen extra leuk. In het onderstaande filmpje geeft illustrator Koosje Koene van Sketchbook Skool met koffie een bijzondere draai aan haar tekening.