Een bord beschilderen

In een creatieve bui? Flow’s Marjolijn Polman leert je in 8 stappen hoe je een bord kunt beschilderen.

Dit heb je nodig:

effen bord • porselein-penseelstiften • oven

En zo doe je het:



Verwarm de oven voor op 160ºC. Zorg dat het bord stof- en vetvrij is. Teken een rechte steel met aan het uiteinde één blaadje dat je in het midden open laat. Teken er aan weerszijden een blaadje bij. Trek nu lijnen vanuit de eerste steel en teken daar ook blaadjes aan. Draai het bord 180 graden en teken een rechte steel met drie blaadjes. Teken in het midden van de steel nog een paar kleine blaadjes. Draai het bord 90 graden en teken een rechte steel met daaraan dichte blaadjes. Draai het bord 180 graden en teken een korte rechte steel. Teken er een tweede, langere, gebogen steel aan vast en teken er open blaadjes aan. De ruimtes tussen de verschillende takjes kun je opvullen met andere takken en bloemen. Maak het bordje af met een stippelrandje. Bak het bord 25 minuten in de oven en laat het daar nog eens 25 minuten afkoelen voordat je het uit de oven haalt.

*Meer DIY-projecten vind je in de special Flow Make it yourself.

Tekst en fotografie Marjolijn Polman