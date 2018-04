Een broodmandje haken

Extra leuk aan haken is dat je ook spullen voor in huis kunt maken. Samen met de website Hobbii.nl delen we een aantal patronen. Deze keer: een (brood)mand haken in klein of groot formaat.

Dit heb je nodig*



Een haaknaald nr. 5-8 (zie ook het kopje ‘Haakvastheid’)

Hobbii Ribbon

10 en 7,5 cm leren bandje 18 mm in de kleur naturel

2 stuks popnageltjes 6×9 mm

Eventueel een gaatjestang

*Al deze benodigdheden kun je in huis halen via Hobbii.nl.

Formaat grote mand

Bodem: ± 18 cm Hoogte: ± 8,5 cm

Formaat kleine mand

Bodem: ± 12 cm Hoogte:± 6,5 cm

Haakvastheid

In dit patroon haak je met naald 5, maar de grootte is een schatting en afhankelijk van je zogenoemde haakvastheid. Begint je bodem te bollen, dan is de naald te klein en heb je een grotere nodig. Probeer het uit en vind de naald die past bij jouw manier van haken en het Ribbon-garen.

Gebruikte afkortingen

Mr: Magische ring

S: Steek

V: Vaste

Dv: Diepe vaste

Ia: Insteek achter (haak in de achterste lus)

Hv: Halve vaste

Patroon voor kleine mand

1. Maak een mr en haak 8v in de ring. (8)

2. Haak 2v in alle steken, de ronde rond. (16)

3. Haak 1v, 2v in de s erna. Herhaal dit in totaal 8 keer. (24)

4. Haak 1v in de volgende 2s, 2v in de s erop. Herhaal dit in totaal 8 keer. (32)

5. Haak 1v in de volgende 3s, 2v in de s erop. Herhaal dit in totaal 8 keer. (40)

6. Haak 1v in de volgende 4s, 2v in de s erop. Herhaal dit in totaal 8 keer. (48)

7. Haak 1v in de volgende 5s, 2v in de s erop. Herhaal dit in totaal 7 keer. Haak 1v in de

laatste 6s. (55)

8. Deze ronde haak je als Ia, zonder uitbreidingen: haak v in de achterste lus, de ronde rond. (55)

9. Haak 1 ronde normale v. (55)

10. Haak 1dv, 1v. Herhaal, de ronde rond. Eindig met 1dv. (55)

11. Haak 1v, 1dv. Herhaal, de ronde rond. Eindig met 1v. (55)

12. Herhaal ronde 10 en 11, totdat je in totaal 8 rondes hebt gehaakt.

13. Eindig met 1 ronde hv. Knip en bevestig de eindjes.

Patroon voor grote mand

1. Maak een mr en haak 8v in de ring. (8)

2. Haak 2 v in alle steken, de ronde rond. (16)

3. Haak 1v, 2v in de s erna. Herhaal dit in totaal 8 keer. (24)

4. Haak 1v in de volgende 2s, 2v in de s erop. Herhaal dit in totaal 8 keer. (32)

5. Haak 1v in de volgende 3s, 2v in de s erop. Herhaal dit in totaal 8 keer. (40)

6. Haak 1v in de volgende 4s, 2v in de s erop. Herhaal dit in totaal 8 keer. (48)

7. Haak 1v in de volgende 5s, 2v in de s erop. Herhaal dit in totaal 8 keer. (56)

8. Haak 1v in de volgende 6s, 2v in de s erop. Herhaal dit in totaal 8 keer. (64)

9. Haak 1v in de volgende 7s, 2v in de s erop. Herhaal dit in totaal 8 keer. (72)

10. Haak 1v in de volgende 8s, 2v in de s erop. Herhaal dit in totaal 7 keer. Haak 1v in de

laatste 9s. (79)

11. Deze ronde haak je als Ia, zonder uitbreidingen: haak v in de achterste lus, de ronde rond. (79)

12. Haak 1 ronde normale v. (79)

13. Haak 1dv, 1v. Herhaal, de ronde rond. Eindig met 1dv. (79)

14. Haak 1v, 1dv. Herhaal, de ronde rond. Eindig met 1v. (79)

Herhaal ronde 13 en 14, totdat je in totaal 10 rondes hebt gehaakt.

19. Eindig met 1 ronde hv. Knip en bevestig de eindjes.