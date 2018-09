Haken: we worden er zo lekker rustig van en je kunt veel verschillende dingen maken. Samen met de website Hobbii.nl delen we een aantal patronen. Deze keer: een shopper haken.

Dit heb je nodig*

Haaknaald nr. 4

Rainbow Cotton 8/4 gemerceriseerd – Dubbele draad

*Al deze benodigdheden kun je in huis halen via Hobbii.nl.

Formaat

Ca. 28 cm breed, en 31 cm hoog

Afkortingen

L: Losse

S: Steek

V: Vaste

Hstk: Half stokje

Hv: Halve vaste

Patroon bodem

Je haakt met dubbele draad, kleur 1.

Zet 63 l op. In de 2e l vanaf de haaknaald, haak je 1 v. Haak v in de volgende 60 s. In de laatste s haak je 4 v. Nu haak je aan de andere kant van je rij lossen. Haak 1 v in de volgende 61 s. In de laatste s haak je 4 v. (130) Haak v, de ronde rond. (130) Herhaal ronde 2 in totaal 19 keer. De laatste ronde eindig je met 1 hv. Maak de bodem af: vouw de hoekjes naar binnen en naai ze vast.

Patroon zijkanten

Nu haak je in rondes. Elke ronde met ‘patroon’ begin je met 2 lossen, dit vervangt 1 hstk – en je eindigt de ronde met 1 hv, in de bovenste van de 2 l. Elke ‘gewone’ ronde (met v) start je met 1 l. Deze l vervangt geen steek. Je eindigt de ronde met 1 hv in de 1e v. De ‘patroonrondes’ haak je met kleur 2 en de v-rondes haak je met kleur 1.

Haak 2 l (vervangt 1e hstk). Haak 1 hstk in de s rechts van de 2 l. “Sla 1 s over, en haak 1 hstk. Haak dan 1 hstk in de zojuist overgeslagen s.” Herhaal “-“, de ronde rond, en eindig met 1 hv in de bovenste van de 2 l, waarmee je de ronde bent gestart. Herhaal ronde 1 in totaal 4 keer. Haak 1 l. Haak v, de ronde rond, en eindig met 1 hv. (130) Herhaal ronde 5 in totaal 4 keer.