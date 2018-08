Fotograferen met je telefoon

Sluitertijd, diafragma… foto’s maken met een spiegelreflexcamera vonden we stiekem best ingewikkeld. Met de smartphone is dat stukken makkelijker en de foto’s worden minstens zo mooi. Blogger Anki Wijnen en fotograaf Vicky Bogaert geven tips.

Tip 1: Speel met licht

Mooi licht doet wonderen voor je foto. De beste momenten om te fotograferen zijn tijdens de gouden uren: kort na zonsopkomst en vlak voor zonsondergang. Op een iPhone kun je een lichtmeting doen door te tikken in je scherm. Tik eens op een donker of lichter gedeelte en kijk wat er gebeurt met de belichting. Kies bij voorkeur voor een iets donkerder beeld, want dan kun je een foto daarna nog bewerken en lichter maken. De Vlaamse Vicky Bogaert, die het boek De phonetograaf maakte, heeft een slim trucje voor als het zonlicht te fel is. Houd je hand of een stuk karton boven je camera als je tegenlicht hebt, dan heb je minder kans dat er zo’n lichtzweem door je beeld loopt. Ook adviseert ze om een plek in de schaduw te kiezen als je selfies wilt maken op een zonnige dag. Want daar is het licht zachter en heb je minder last van schaduwvlekken en harde contrasten in je gezicht.

Tip 2: Nieuw perspectief

Veel foto’s worden gemaakt vanuit hetzelfde standpunt: recht van voren en op borsthoogte. Kies eens een ander perspectief. Richt je camera omhoog of naar beneden. Ga door je knieën of klim op een muurtje. Probeer de wereld vanaf een ander standpunt te bekijken. Anki adviseert ook om je foto op te bouwen in verschillende lagen, met een voorgrond, een hoofdonderwerp en een achtergrond. Zo krijgt een foto diepte. Let op bijzondere lijnen, vormen en kleuren. Ook belangrijk: kantel je telefoon zodat je beeld horizontaal wordt – dan heb je meer ruimte om te experimenteren. Leuk om te proberen: ga eens wat dichter naar je onderwerp of model toe en breng maar een gedeelte in beeld.

Tip 3: Puzzel met je beeld

Een bekende regel in de fotografie is de regel van derden. Ook bekende kunstenaars passen ’m toe. Zo werkt-ie: verdeel een foto in drie delen, zowel horizontaal als verticaal. Op de denkbeeldige snijpunten van de vlakken plaats je nu het onderwerp dat je wilt fotograferen. Veel mensen zetten dat in het midden van de foto, maar met de regel van derden maak je het net wat verrassender. Bij de meeste smartphones kun je hulplijnen aanzetten tijdens het fotograferen, waarmee het je nog makkelijker wordt gemaakt.

Tip 4: Ontwikkel je eigen stijl

Anki heeft een heel specifieke stijl van fotograferen: licht, fris beeld van dingen die haar interesse hebben – met als het even kan een tintje roze. Als je ook een eigen stijl wilt ontwikkelen, raadt ze aan om je bewust te zijn van dingen waar je oog meteen op valt. Welke onderwerpen passen bij jou of je werk? Ga aan de slag met je ideeën en probeer vooral uit waar je blij van wordt. Vicky, bijvoorbeeld, gaat er graag op uit als het heeft geregend, want ze werkt veel met reflecties in haar foto’s. Ze zoekt dan naar de perfecte regenplas-reflectie. Ook kiest ze soms haar eigen thema: zo heeft ze eens alle lettertypes op de foto gezet die ze tijdens een wandeling tegenkwam.

Tekst Jeanette Jonker Fotografie Julian Hochgesang