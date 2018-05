Gevilte onderzetters haken

Haken: we worden er zo lekker rustig van en je kunt veel verschillende dingen maken. Samen met de website Hobbii.nl delen we een aantal patronen. Deze keer: gevilte onderzetters.

Dit heb je nodig

Haaknaald nr. 8

Hobbii Snowstorm

Leren bandje 14 mm – 6 cm

Evt. gaatjestang

*Al deze benodigdheden kun je in huis halen via Hobbii.nl.

Formaat

Ca. 10 x 11 cm

Afkortingen

Mr: Magische ring

L: Losse

S: Steek

V: Vaste

Stk: Stokje

Hv: Halve vaste

Patroon

Maak een mr. Haak 4l (vervangt 1stk en 1l). Haak 2 stk en 1l in de ring. Herhaal dit nog 4 keer. Haak 1stk in de ring en eindig met 1hv in de 3el van het begin van de ronde. (12 stk) Haak 1hv in elke s, in totaal de eerste l-tussenruimte. Hier haak je 4l (vervangt 1stk en 1l), haak 1stk in de l-tussenruimte. Haak 1stk in de volgende 2s. In de volgende l-middenruimte haak je 1stk, 1l, 1stk. Haak 1stk in de volgende 2s. Herhaal dit, de ronde rond, en eindig met 1hv in de 3el van het begin van de ronde. (24 stk) Haak 1hv tot aan de eerste l-tussenruimte. Hier haak je 4l (vervangt 1stk en 1l), haak 1stk in de l-tussenruimte. Haak 1stk in de volgende 4s. In de volgende l-middenruimte haak je 1stk, 1l, 1stk. Haak 1stk in de volgende 4s. Herhaal dit, de ronde rond, en eindig met 1hv in de 3el van het begin van de ronde. (36 stk) Haak 1l. Haak nu 1v, 1l, 1v in de l-tussenruimte, haak 1v in de volgende 6s. Herhaal dit, de ronde rond, en eindig met 1hv. Knip en bevestig de eindjes.

Vilten

Het vilten kan in de wasmachine, op een normaal programma op 40 graden (kies geen snel programma). Was de onderzetters eventueel mee met een handdoek of een spijkerbroek. Zijn ze niet nog niet genoeg gevilt, was ze dan nog een keer. Tip: elke wasmachine is anders, haak daarom eerst een testlapje en was het op het programma dat je straks ook gaat gebruiken.

Uitleg voor het vastzetten van het leren bandje en een fotostappenplan vind je hier.