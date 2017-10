Zelf een slinger maken

Het nieuwste Book for Paper Lovers, dat vanaf 14 november verkrijgbaar is, zit vol met mooie papiertjes voor DIY-projecten. Zoals voor het maken van een slinger. In deze how-to laten we zien hoe je een slinger maakt met zelfgekozen tekst.

In het Book for Paper Lovers vind je uitscheurbare pagina’s met ruitvormige vlaggetjes (van elke letter twee). Kies je favoriete tekst, scheur de pagina’s uit en knip of snijd de ruitjes los. Vouw de ruitvormige papiertjes doormidden om zo een vlaggetje te maken. Knip een lang stuk draad af en leg ‘m op tafel. Schuif hier de vlaggetjes omheen en plak ze op elkaar met lijm of plakband. PIN IT! Hang de slinger op met een stukje plakband of masking tape.

Het nieuwste Book for Paper Lovers (nu al te bestellen) bevat ruim driehonderd pagina’s aan paper goodies voor al je DIY-ideeën.