Iets nieuws leren in 30 dagen

Er zijn zo veel dingen die we altijd al hebben willen doen of leren. Toch komt het er vaak niet van, omdat we het druk hebben of er simpelweg geen tijd voor vrijmaken. Kan het anders?

De Amerikaanse softwareontwikkelaar Matt Cutts had voor zijn gevoel ook nergens tijd voor en bedacht er iets op. Iedere maand probeerde hij iets nieuws uit, dertig dagen achter elkaar. Van op zijn fiets naar het werk tot het beklimmen van de hoogste berg in Afrika en het schrijven van een boek. Matt: “Het blijkt dat je ongeveer dertig dagen nodig hebt om een nieuwe gewoonte aan- of af te leren.”

Cutts at ook dertig dagen suikervrij en stopte met het volgen van het nieuws. Naast de wat grotere uitdagingen raadt hij aan het vooral klein te houden: “Kleine, duurzame veranderingen kun je makkelijker volhouden, en dus is de kans groter dat ze gewoontes worden.” Zijn experiment bracht hem niet alleen heel veel nieuwe ervaringen, maar ook de volgende inzichten:

Zijn zelfvertrouwen groeide: hij ontdekte dat hij meer kan dan hij in eerste instantie dacht.

De tijd glipte minder door zijn vingers en hij maakte de maanden veel bewuster mee in plaats van ze voorbij te laten vliegen.

*De TED Talk is hieronder te bekijken.

Fotografie Kalisa Veer/Unsplash.com