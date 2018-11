How to: je eigen vouwdoosje maken

Het nieuwste Book for Paper Lovers is er weer, en wat zijn we er blij mee. Hij is lekker dik, met pagina’s vol papiergrapjes, vouwprojecten, schrijf- en inkleurruimte. Waaronder ook patronen om je eigen vouwdoosjes te maken. In dit filmpje laten we zien hoe je het in elkaar zet.

Zo maak je het bakje:

Knip of snijd de vorm rondom uit. Knip of snijd de vorm in langs de roze lijnen. Vouw de zijden van alle driehoeken naar binnen. Doe wat lijm op driehoek 1, schuif onder de driehoek ernaast en plak vast. Herhaal met driehoek 2 en zo verder tot je een bakje in de vorm van een bal hebt.