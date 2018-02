De keys van het bullet journal

Door keys te gebruiken, houd je de planning van je bullet journal lekker kort en overzichtelijk. Wat betekenen die icoontjes en hoe gebruik je ze?

Lona Aalders, auteur van het boek Bullet journaling – Zo doe je dat: “De combinatie van de keys en bullets is bedoeld om zo kort en overzichtelijk mogelijk je planning bij te houden. De bullets (afgeleid van het woord bulletin = kort bericht) zijn de omschrijvingen van je agendapunten. Het gaat met name om taken, activiteiten en notities, en die markeer je vervolgens met een key. De meest gebruikte: een simpele stip voor een taak, een open cirkel voor een activiteit, een streepje voor een notitie, een sterretje voor iets belangrijks. Als een taak is voltooid, kruis je de stip door en als je ’m verplaatst, maak je er een pijl van.

Zo kun je in één oogopslag zien hoe je planning eruitziet, welke taken je hebt, hoe laat je concert begint en welke to do’s je hebt verplaatst naar een andere dag. Je hoeft niet vast te houden aan de originele keys (die overigens ook onderling verschillen) of ze allemaal te gebruiken, je kunt ook je eigen symbooltjes verzinnen. Zolang jij maar weet wat ze betekenen: het belangrijkste is dat het voor jou werkt.”

Hieronder een overzicht van de originele keys voor in je bullet journal:

. Een stip voor een taak.

0 Een open cirkel voor een activiteit.

* Een sterretje vóór je key als een taak speciale aandacht nodig heeft.

x Maak van een stipje een kruisje als je taak is afgerond.

> En maak er een pijltje van als je je taak doorschuift.

Wil je je journal op een creatieve manier gebruiken, dan kun je natuurlijk zelf je keys verzinnen – hartjes, vierkantjes, poezensnuitjes – zolang voor jou maar duidelijk is wat ze betekenen.

Tekst Caroline Buijs