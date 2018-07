Haken: we worden er zo lekker rustig van en je kunt veel verschillende dingen maken. Samen met de website Hobbii.nl delen we een aantal patronen. Deze keer: onderzetters haken.

Dit heb je nodig

Haaknaald nr. 8

Hobbii Snowstorm

*Al deze benodigdheden kun je in huis halen via Hobbii.nl.

Formaat

Ca. 18-20 cm

Afkortingen

Mr: Magische ring

L: Losse

S: Steek

V: Vaste

Hv: Halve vase

Stk: Stokje

Bs: Bobbelsteek

Patroon

Alle bobbels (zie hieronder hoe je ze maakt) komen aan de averechte kant. Druk ze naar de goede kant uit terwijl je haakt, zodat ze allemaal uitsteken naar de juiste, rechte kant als de onderzetters af zijn.

Maak een mr. Haak 3l (vervangt 1e stk). Haak 11stk in de ring, en eindig met 1hv. (12) Haak 1l. Haak ‘2v in de volgende s, 1 bobbel in de volgende’. Herhaal, de ronde rond en eindig met 1hv. (18) Je hebt deze ronde 6bs gehaakt. Haak 3l (vervangt 1e stk). Haak 1stk in dezelfde s. Haak nu 2stk in alle steken, de ronde rond. Eindig met 1hv. (36) Haak 1l. Haak ‘1v in de volgende 2s, 1 bobbel in de volgende s’. Herhaal, de ronde rond, en eindig met 1hv. (36) Je hebt deze ronde 12bs gehaakt. Haak 3l (vervangt 1e stk). Haak 1stk in dezelfde s, en 1stk in de volgende s. Haak ‘2stk in de volgende s, 1stk in de daaropvolgende s’. Herhaal, de ronde rond, en eindig met 1hv. (54) Haak 1l. Haak ‘1v in de volgende 2s, 1 bobbel in de volgende’. Herhaal, de ronde rond, en eindig met 1hv. (54) Je hebt deze ronde 18bs gehaakt. Haak 3l (vervangt 1e stk). Haak 1stk in dezelfde s, en 1stk in de volgende 2s. Haak ‘2stk in de volgende s, 1stk in de volgende 2s’. Herhaal, de ronde rond, en eindig met 1hv. (72)

Bevestig de eindjes. Was de onderlegger nu op een gewoon wasprogramma op 40 graden in de wasmachine. Herhaal dit als hij nog niet genoeg gevilt is. (Ver)vorm eventueel de bobbels wat door ze wat uit te drukken en laat de onderzetter drogen.

Bobbels maak je zo:

Sla het garen om de naald en steek neer in de steek, sla het garen om de naald en haal de draad mee terug zodat je nu 3 lussen op de naald hebt. Sla het garen om de naald en haal door 2 lussen. Je hebt nu nog 2 lussen op de naald. Sla het garen om de naald en steek weer neer in dezelfde steek, sla het garen om de naald en haal hem mee terug zodat je nu 4 lussen op de naald hebt. Sla het garen om de naald en haal door 2 lussen. Je hebt nu nog 3 lussen op de naald. Herhaal in totaal 5 keer, zodat je 6 lussen op de naald hebt. Sla het garen om de naald en haal door alle 6 de lussen. Trek wat aan. Je bobbel is nu aan de achterkant van je werk gemaakt, en die druk je naar voren.

Bekijk ook het fotostappenplan voor een duidelijkere uitleg.