Haken: we worden er zo lekker rustig van en je kunt veel verschillende dingen maken. Samen met de website Hobbii.nl delen we een aantal patronen. Deze keer: placemats haken.

Dit heb je nodig*

Haaknaald 3 mm

Hobbii Cotton 8/4, dubbele draad of Hobbii Cotton 8/8, enkele draad

Reep leer, 18 mm, 10 cm

Evt. gaatjestang

1 popnagel, 3-6 mm

*Al deze benodigdheden kun je in huis halen via Hobbii.nl.

Formaat

Ca. 30 x 40 cm

Afkortingen

L: losse

Hv: halve vaste

Hstk: half stokje

Patroon

Dit Corner to Corner-patroon (C2C) haak je met lossen, halve stokjes en halve vasten. Zoals de naam al zegt, haak je van de ene hoek naar de nadere. C2C bestaat dus uit kleine vierkantjes. In elke toer komt er een nieuw vierkant bij, dus het aantal neemt steeds toe. Hetzelfde geldt als je gaat minderen: er is steeds 1 vierkant minder op elke rij.

Ga voor het patroon en foto’s naar de fotohandleiding.