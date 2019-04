Upcycling – het nieuwe DIY’en

Upcycling is de nieuwe manier van DIY’en, ziet journalist Ilse Savenije om zich heen. Met wat creativiteit tover je onbruikbare of oude spullen om tot iets nieuws.

Als ik op een zondagmiddag met een vriendin naar de film ga, heeft ze een nieuwe tas. Of nou ja, een tas… van een grote zijden sjaal heeft ze de hoeken zo aan elkaar geknoopt dat ze haar spullen erin kan meenemen. “Japanse stijl,” zegt ze nonchalant. Ik bewonder haar creatieve kijk op haar sjaal slash tas, omdat ze het zo vanzelfsprekend doet lijken dat ze haar kringloopvondst in een handomdraai een nieuwe functie geeft.

Ook al is het misschien niet per se iets nieuws – oude spullen een nieuw leven geven – het valt me wel steeds vaker op. Bij een andere vriendin hangen de letters van het woord play aan de muur in de speelhoek, elk uit een ander materiaal gezaagd: van hun houten dressoir dat uit de woonkamer was verbannen tot het vervallen tafeltje uit de tuin. En bij een vriend hangen lampen boven de eettafel die hij zelf heeft gemaakt van oude raspen met peertjes erin.

Lees ook: Zelf een papieren cactus maken

Wat leuk eigenlijk, om op deze manier bewust te kijken naar spullen die anders zouden verstoffen of richting vuilnis zouden gaan. Als ik me er een beetje in verdiep, blijkt er een naam voor te zijn: upcycling. Waar je bij recyclen de grondstoffen van een product her­gebruikt, doe je er bij upcyclen een schepje bovenop. Van een onbruikbaar of afgedankt product maak je met een beetje creativiteit weer iets bruikbaars of moois.

“Je gebruikt een overtollig object of materiaal om iets waardevols van te maken,” vertelt de Britse Antonia Edwards van het blog Upcyclist.co.uk me. “Zo vertraag je de reis richting de stortplaats en verminder je de vraag naar nieuwe materialen.” Daarvoor hoeven die oude spullen niet altijd een nieuwe functie te krijgen. “Een stoel repareren is het ook: je geeft waarde aan iets onbeminds. Met een nieuwe stoffering wordt je stoel weer bruikbaar en uniek.”

Het volledige verhaal over upcycling, inclusief een geïllustreerde poster, kun je vinden in Flow 3.

Tekst Ilse Savenije Illustraties Hadas Friedland Hayun