Video: tekenles van Valesca van Waveren

In een nieuwe serie op YouTube gaan we op bezoek bij een aantal Flow-illustratoren. Want wie zijn nu eigenlijk de mensen achter al die mooie illustraties? We bezoeken hun studio, waar ze ons vertellen over hun werk en wat ze inspireert. Daarnaast ze geven een aantal handige illustratie-tips voor beginners.

In deze video zijn we op bezoek bij Valesca van Waveren. Ze legt in een tekenlesje uit hoe je met aquarelverf een mot kunt schilderen.