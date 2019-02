Video’s over ontspullen

Een van de fijnste dingen aan ontspullen is dat je uiteindelijk een grote doos met alles wat je niet meer nodig hebt, kunt wegbrengen of -geven. Maar hoe begin je met opruimen? In deze filmpjes zie je hoe anderen het aanpakken.

Beloon jezelf na het opruimen

Dagmar, redacteur van Psychologie Magazine, laat zien hoe ze haar badkamerkast opruimt. Want een opgeruimd huis geeft een opgeruimd en uitgerust gevoel in je hoofd, vindt ze. Ze geeft een aantal handige opruimtips waarvan misschien wel de belangrijkste is: beloon jezelf na het ontspullen.

Het opruimen van verschillende kamers

Gabriella filmt het opruimproces van haar huis in verschillende delen, met in dit eerste deel haar slaapkamer. In deel 2 en deel 3 laat ze zien hoe ze haar badkamer en logeerkamer aanpakt.

Opruimen volgens Marie Kondo

Voor het NPO-programma Time out ging Linda Geerdink samen met de Groene Meisjes haar huis opruimen volgens de KonMari-methode. Merel en Jamie hebben veel handige tips en leggen uit hoe je de methode toepast.

Van puinhoop naar modelkamer

In deze indrukwekkende opruimvideo heeft Dana van het YouTube-kanaal Wild We Roam zo’n grote stapel rommel om zich heen verzameld, dat je denkt dat het nooit meer goed komt. Maar het eindresultaat is geweldig. Grote kans dat je meteen zelf zin krijgt om te gaan opruimen.

Fotografie Stephanie Harvey/Unsplash.com