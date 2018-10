Het klinkt zo gezellig: het geluid van tikkende breinaalden. Zeker nu de koudere maanden eraan komen, krijgen we zin om iets te gaan maken. Samen met Hobbii.nl delen we een aantal breipatronen. Deze keer: vierkantje mandjes breien in twee groottes.

Dit heb je nodig:

Kousenbreinaalden nr. 6, evt. rondbreinaald 40 cm

Vier markeerders

Haaknaald zonder skaft nr. 6

*Al deze benodigdheden kun je in huis halen via Hobbii.nl.