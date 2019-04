Vind het kinderlijke plezier in tekenen terug

‘Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once he grows up.’ Deze uitspraak van Picasso is voor veel mensen nog steeds herkenbaar. Hoe krijgen we het plezier en de onbevangenheid terug die we als kind hadden toen we tekenden en schilderden?

We volgden een aantal workshops op het Creative Life Event in Utrecht, waaronder ‘Love to draw’ van Nynke van Design Wonderlab. Ze gaf een paar handige tips om gewoon weer te beginnen met tekenen, zonder er te veel over na te denken.

Trek een woord

Deze oefening kun je doen om je creativiteit en verbeelding weer de vrije loop te laten. Schrijf op een aantal briefjes willekeurige woorden: cactus, aap, zee, broek, heks, reizen, patroon, fietsen, oud, enzovoorts. Vouw de briefjes op en stop ze in een kommetje. Haal er nu twee briefjes uit. Van die woordcombinatie maak je vervolgens een tekening.

Tijdens de workshop trokken we bijvoorbeeld de woorden ‘strik’ en ‘vis’. Ik (Quirine) tekende een paling die in een strik zat, degene naast mij een vlinderstrikje met een vissenpatroon, weer een ander tekende een vis met een strik eromheen. Twee simpele woorden kunnen dus al heel verschillende resultaten opleveren.

Werk met verschillende materialen

Als we ouder worden, werken we vaak steeds minder met kleur. Jammer, want het is eigenlijk zo leuk! Daag jezelf daarom uit en ga eens aan de slag met een materiaal dat je normaal niet zo snel zou kiezen: stiften, krijtjes, waterverf of iets anders. Om ze uit te proberen, is het leuk om iets te tekenen wat je waarschijnlijk al lang niet meer hebt gedaan: monsters.

Teken op een vel papier een aantal vormen in verschillende kleuren, en maak hier vervolgens monsters van. Hoeveel armen en benen hebben ze? Waar zitten hun ogen? Zijn ze gemeen, blij of verdrietig? Hebben ze stekels of juist veel haar? Je zult zien dat je al snel weer de gekste dingen kunt bedenken, net als je deed toen je een kind was.

Wil je meer tekentips om het plezier van tekenen weer terug te vinden? We deelden er een aantal video’s over.

Bekijk Nynkes werk op Designwonderlab.nl

Fotografie Arya Meher/Unsplash.com (openingsbeeld)