Zelf een mini-notitieboekje maken

In het nieuwste Book for Paper Lovers, dat vanaf 14 november verkrijgbaar is, stopten we een aantal DIY-projecten: het maken van je eigen notitieboekje bijvoorbeeld. In deze how-to laten we zien hoe je dat doet.

In het Book for Paper Lovers 5 vind je de pagina’s waar je een notitieboekje van kunt maken. Scheur ze eruit en knip of snijd ze doormidden. Vouw de bladzijdes langs het lijntje in het midden en vouw ze ineen zodat het de vorm van een boekje krijgt. Prik vier gaatjes met bijvoorbeeld een satéprikker of paperclip in de rug van het notitieboekje. Rijg hier touw of draad doorheen en knoop dit vast. PIN IT! Nu kun je de pagina’s vullen. Schrijf er bijvoorbeeld de boeken in die je nog wilt lezen, of de boodschappen. Wij gebruiken het graag als mini-mindful-notitieboek. Omdat het zo klein is, kun je het boekje makkelijk meenemen. Je kunt bijvoorbeeld wat gedachten(flarden) opschrijven die gedurende de dag bij je opkomen. Vaak laat je ze daarna wat makkelijker los, en ga je weer gewoon verder met waar je mee bezig was. PIN IT!

Wil je zelf ook een mini-mindful-notitieboek maken? Je kunt het nieuwe Book for Paper Lovers nu vast bestellen.