Zelf een tiny house maken

Stiekem dromen we er weleens van: wonen in een huisje van 25 m² op wielen, ergens midden in de natuur of aan de rand van de stad. Daarom stopten we in onze nieuwste special, Het grote boek van minder, een tiny house van papier dat je zelf in elkaar kunt vouwen. Hieronder laten we zien hoe je dat doet.

In Het grote boek van minder zitten vellen papier waarmee je het tiny house en de meubels kunt vouwen. Haal ze uit het boek. Knip bij het tiny house van de onderste helft de linker- en rechterkant los, om het vouwgedeelte heen (op deze twee vellen staan meubels) en vouw de randen van het huisje om. Knip nu alle meubels uit en vouw ze zoals aangegeven. Tip: Om de meubels makkelijk te kunnen vouwen, ga je met de achterkant van de schaar langs een liniaal op de plek waar de vouw moet komen. Doe dit aan de achterkant van het papier (niet de kant die zichtbaar blijft). Zo zet je de meubels in elkaar. Op de tweede foto laten we het zien. Plak de vouwranden met lijm aan elkaar om het tiny house en de meubels in elkaar te zetten. Sommige meubels kan je vastplakken in het tiny house. Op de derde foto zie je welke dit zijn. En klaar is je pop-up tiny house. Wil je meer lezen over hoe het is om in een tiny house te wonen, kijk dan eens hier. We schreven er meerdere blogs over.

Tekst en fotografie Daphne van Schie